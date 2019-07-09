В «ДНР» заговорили о повышении тарифов на ЖКХ

Так называемое правительство группировки «ДНР» приступило к анализу финансового состояния жилищно-коммунального хозяйства для решения вопроса о возможном повышении тарифов. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин передает сепаратистский ресурс ДАН.



По его словам, после проведения анализа будет принято «какое-то взвешенное решение» по изменению тарифов по оплате услуг ЖКХ. Он пообещал, что это произойдет «не сегодня и не завтра».



«Конечно же, это не должно быть в ущерб нашим гражданам, будем находить какие-то решения», — добавил Пушилин.



Он подчеркнул, что решение о целесообразности повышения тарифов будет принято по итогам «детальной проработки вопроса повышения тарифов с учетом возможностей жителей и потребностей сферы ЖКХ».



По словам Пушилина, тарифы на жилищно-коммунальные услуги не менялись с 2014 года.