У Путина сочли Украину не готовой к телемосту с Россией

Украина оказалась не готовой к проведению телемоста с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает РБК.



«В целом мы, безусловно, сожалеем, что этот телемост не состоялся. Мы по-прежнему считаем, что это была очень хорошая и правильная инициатива двух телеканалов, но, по всей видимости, украинская сторона к этому не готова», — сказал Песков.



Он добавил, что «общение между людьми никогда не может быть преждевременным, ибо это самое правильное общение и то общение, в котором рождается истина».

На 12 июля был запланирован телемост между студиями телеканалов «Россия 1» в Москве и NewsOne в Киеве. Он заявлялся как общение «обычных людей Украины и России, без политики, без политиков».



Позже NewsOne заявил об отмене телемоста из-за поступающих угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких. На «России 1», в свою очередь, не увидели оснований для отмены телемоста.



После этого Генпрокуратура Украины объявила о том, что нашла связи телеканала NewsOne с российским Промсвязьбанком. По словам генпрокурора Юрия Луценко, бенефициаром телеканала руководят граждане Кипра, один их которых — соучредитель фирмы-совладельца Промсвязьбанка.



Нацсовет по вопросам телерадиовещания объявил о внеплановой проверке NewsOne.