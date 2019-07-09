В «ДНР» отвергли идею отменить комендантский час

Комендантский час на подконтрольной группировке «ДНР» территории пока остается. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин во время общения с многодетными семьями в Донецке.



«Вопрос непростой, есть несколько подходов к нему. Сейчас комендантский час мы сократили, но на самом деле вопросы безопасности диктуют, что он актуален. Сам лично сторонник, чтобы комендантского часа не было. Но аргументация наших силовиков пока сильнее. Они говорят, что количество преступлений выше как раз в тот период, который больше всего настаивают сократить, а именно — с одиннадцати часов вечера и до часу ночи», — цитирует Пушилина сайт группировки.



При этом он заявил, что у комендантского часа есть и положительные моменты. «Некоторых видов преступлений просто не стало», — сказал Пушилин, не уточнив о, каких именно преступлениях идет речь.



Он подчеркнул, что «как только появится возможность», то комендантский час будет сначала еще сокращен, а затем и отменен совсем.



Летом на подконтрольной «ДНР» территории комендантский час действует с 23:00 до 5:00.