Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский назначил замглавы Службы внешней разведки чиновника времен Януковича

09 июля 2019, 16:58

Зеленский назначил замглавы Службы внешней разведки чиновника времен Януковича

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем председателя Службы внешней разведки Валерия Евдокимова. Об этом говорится в соответствующем указе.

В 2013 году Евдокимов возглавлял управление информации Администрации Государственной пограничной службы. В августе того года тогдашний президент Виктор Янукович присвоил Евдокимову звание генерал-майора.

В июне Владимир Зеленский назначил новым главой Службы внешней разведки Владислава Бухарева, который является действующим народным депутатом от партии «Батькивщина».

ТЕМЫ

Люди
Владимир Зеленский Валерий Евдокимов
Организации
Служба внешней разведки
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:32
В «ДНР» отвергли идею отменить комендантский час
16:14
12 лет тюрьмы за «госизмену». «ЛНР» обвинила жителя Кадиевки в передаче боевика СБУ
13:55
В «ДНР» заговорили о повышении тарифов на ЖКХ
12:52
«ДНР» планирует запуск поездов в Россию в этом году
10:32
В «ЛНР» заявили, что воспримут ремонт моста у Станицы Луганской как акт агрессии Украины
08:02
В ОБСЕ рассказали о ранении женщины на блокпосте боевиков
23:10
Канал «ЛНР» снял Зеленского с другого края разрушенного моста в Станице Луганской
22:08
«ЛНР» запретила вывозить сельскохозяйственные культуры
20:39
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
16:22
Савченко заявила о намерении ехать на оккупированную территорию для агитации
22:53
Новые губернаторы и условия Путина для мира на Донбассе. Главное за неделю
13:00
«ЛНР» отключала электричество: В Луганске нет воды, 2 женщины отравились выхлопами генератора
14:05
Лолита выступит в Донецке и Луганске. Въезд в Украину ей уже запрещен
11:30
Снаряд попал в крышу храма в поселке под Мариуполем
23:15
Грымчак: Зеленский поручил разработать механизм выплаты пенсий в оккупации
все новости
18:40
Зеленский отменил военный парад на День Независимости
18:19
Министра энергетики подозревают в сокрытии более 1 млн долларов
17:43
Генпрокуратура направила в Офис Зеленского повторный запрос о высказываниях Мендель
17:03
На Луганщине раскрыли схему финансирования боевиков. В «бюджет ЛНР» ушло более 60 млн гривен
16:58
Зеленский назначил замглавы Службы внешней разведки чиновника времен Януковича
16:36
Роман Бессмертный возвращается в минские переговоры по Донбассу
16:32
В «ДНР» отвергли идею отменить комендантский час
16:14
12 лет тюрьмы за «госизмену». «ЛНР» обвинила жителя Кадиевки в передаче боевика СБУ
15:45
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече по Донбассу в новом формате
15:22
Миссия ОБСЕ установила камеру для наблюдения в районе Станицы Луганской
15:17
«Почему не обратился к куму и не остановил войну?». Мэр Мариуполя раскритиковал Медведчука
14:38
У Путина сочли Украину не готовой к телемосту с Россией
14:19
ЦИК распустила окружком на Донетчине за нарушения закона о выборах
13:55
В «ДНР» заговорили о повышении тарифов на ЖКХ
13:19
Украинская сторона обещает к сентябрю проработать упрощение провоза товаров через линию соприкосновения
все новости
ВИДЕО
Боевики «ДНР» опубликовали видео удара из «Змея Горыныча». В ВСУ заявили о провокации
09 июля, 11:10
Канал «ЛНР» снял Зеленского с другого края разрушенного моста в Станице Луганской
08 июля, 23:10
Автобус с агитацией партии Бойко-Медведчука бесплатно подвозит избирателей из Горловки
08 июля, 18:06
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция