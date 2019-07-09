Зеленский назначил замглавы Службы внешней разведки чиновника времен Януковича

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем председателя Службы внешней разведки Валерия Евдокимова. Об этом говорится в соответствующем указе.



В 2013 году Евдокимов возглавлял управление информации Администрации Государственной пограничной службы. В августе того года тогдашний президент Виктор Янукович присвоил Евдокимову звание генерал-майора.

В июне Владимир Зеленский назначил новым главой Службы внешней разведки Владислава Бухарева, который является действующим народным депутатом от партии «Батькивщина».