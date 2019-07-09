Зеленский отменил военный парад на День Независимости

Празднование Дня Независимости Украины пройдет без традиционного военного парада. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.



«Обычно 24 августа, на День Независимости Украины, у нас проходит военный парад. Такой помпезный и точно не дешевый. Мне кажется, что в этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным», — сказал Зеленский в видеообращении в Facebook.



В частности, на премии военным выделено 300 млн гривен, заявил президент.



«Это солдаты срочной службы, это курсанты, сержанты, офицеры, все. И обязательно военные, которые выполняют задания в зоне проведения операции Объединенных сил», — пояснил Зеленский.