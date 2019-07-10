Временное место голосования изменили более 100 тысяч избирателей

Более 100 тысяч человек изменили место голосования перед досрочными выборами Верховной рады. Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственного реестра избирателей.



Так, согласно данным реестра, всего на сегодня 109 226 избирателей временно изменили место голосования без изменения избирательного адреса.



Жители Донбасса традиционно составили наибольшее количество избирателей, которые будут голосовать не по месту жительства. Так, 15 871 избиратель изменил место голосования в Донецкой области.



В Киеве – это 14 066 избирателей.



Временно изменить место голосования на внеочередных парламентских выборах можно будет до 15 июля. То есть, для осуществления изменения места голосования осталось 5 дней.



Органы ведения Государственного реестра избирателей будут работать в полноценном режиме на выходных 13 и 14 июля.