Зеленский: Не дадим Медведчуку монополизировать телевидение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не позволит монополизировать украинское телевидение политику и куму президента России Виктору Медведчуку. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



«Во время войны любые люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться», — ответил Зеленский на вопрос о телеканале NewsOne, который планировал провести телемост с российским государственным каналом.



Зеленский пообещал, что этот вопрос урегулируют на законодательном уровне после избрания нового состава Верховной Рады.



«Таким людям, как господин Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение», — добавил президент.



По его словам, никаких информационных монополий в Украине не будет.

На 12 июля был запланирован телемост между студиями телеканалов «Россия 1» в Москве и NewsOne в Киеве. Он заявлялся как общение «обычных людей Украины и России, без политики, без политиков».



Позже NewsOne, который входит в орбиту Виктора Медведчука, заявил об отмене телемоста из-за поступающих угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких. На «России 1», в свою очередь, не увидели оснований для отмены телемоста.



После этого Генпрокуратура Украины объявила о том, что нашла связи телеканала NewsOne с российским Промсвязьбанком. По словам генпрокурора Юрия Луценко, бенефициаром телеканала руководят граждане Кипра, один их которых — соучредитель фирмы-совладельца Промсвязьбанка.



Нацсовет по вопросам телерадиовещания объявил о внеплановой проверке NewsOne.