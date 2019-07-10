Медведчук и Бойко снова встретились с премьер-министром России в Москве

Лидеры партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и Юрий Бойко в Москве встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает ТАСС.



Во время встречи Медведчук заявил, что, как он считает, без сотрудничества с Россией достичь мира на Донбассе невозможно. Также он выступил за межпартийное сторудничество двух стран. Эту инициативу поддержал Медведев, который также является главой партии «Единая Россия».



Кроме того, Медведев заявил, что пока Москва не пулучила «внятных сигналов» о курсе нового президента Украины Владимира Зеленского.



«Естественно, мы ждем результатов выборов в Верховную Раду, надеемся, что она в большей степени будет отражать чаяния миллионов граждан Украины», — добавил премьер-министр РФ.



Также Медведев считает, что после украинских парламентских выборов можно будет вернуться к обсуждению газовых вопросов между РФ и Украиной.

22 марта кандидат в президенты Украины Юрий Бойко и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук встретились в Москвес премьером России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.



После разбирательств Кабинет министров Украины запретил нерегулярные полеты в Россию. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил: «Я бы позволил этим политикам прямые рейсы на кукурузнике.



7 июня Медведчук и Бойко в российском Санкт-Петербурге встретились с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.