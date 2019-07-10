В Донецкой области обстреляна автоколонна с губернатором. Есть жертвы

В результате обстрела грузовика КрАЗ Объединенных сил под селом Гранитное в Донецкой области погиб один украинский военный, еще один ранен. Об этом сообщает пресс-центр ООС.



Отмечается,что инцидент произошел около 15:00.



«В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести», — отмечается в сообщении.



Раненому военнослужащему была оказана медицинская помощь и проведена эвакуация в одно из медицинских учреждений.



По информации ветерана АТО Бориса Овчарова, в этой автоколонне находился глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.





Это подтверждают источники «Украинской правды». По данным издания, под обстрел попала машина из колонны, в которой передвигался председатель ДонОГА. Сам Кириленко не пострадал.



Обновлено. В пресс-службе президента Украины отметили, что автомобиль главы ДонОГА стоял недалеко от грузовика и не пострадал.