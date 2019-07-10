СМИ: Идея с телемостом принадлежит Левочкину для привлечения электората

Идея о телемосте между украинским NewsOne и российским «Россия 24» принадлежала депутаты Верховной Рады, члену партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Сергею Левочкину и являются частью предвыборной стратегией. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник в окружении ОПЗЖ.



«По задумке бывшего главы АП Януковича, идея с телемостом и его дальнейшим запретом должна была мобилизовать электорат Оппозиционной Платформы. Отсутствие адекватной реакции на историю с телемостом отвернуло бы от Слуги Народа часть патриотически настроенного населения. Жесткая реакция привела бы к перетеканию электората юго-восточных областей партии Медведчука-Бойко», — заявил собеседник издания.



По его словам, в ОПЗЖ уверены, что «достигли своей цели и следующие опросы покажут уже больше 15% поддержки партии».



Пресс-служба Левочкина заявила, что он никоим образом не влияет на редакционную политику NewsOne, а сам нардеп считает, что власть отреагировала на телемост неадекватно и необоснованно.



«Угрозу для свободы слова в Украине и демократии в целом составляют не телемосты, а уголовные дела и угрозы журналистам, в частности журналистам телеканала NewsOne», — заявил Левочкин.

7 июля ведущий программы «Вести недели» на канале «Россия 24» Дмитрий Киселев анонсировал телемост «Надо поговорить» на 12 июля совместно с NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука.



Позже NewsOne заявил об отмене телемоста из-за поступающих угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких. На «России 1», в свою очередь, не увидели оснований для отмены телемоста.



После этого Генпрокуратура Украины объявила о том, что нашла связи телеканала NewsOne с российским Промсвязьбанком. По словам генпрокурора Юрия Луценко, бенефициаром телеканала руководят граждане Кипра, один их которых — соучредитель фирмы-совладельца Промсвязьбанка.



Нацсовет по вопросам телерадиовещания объявил о внеплановой проверке NewsOne.