Сутки на Донбасса: погибший и 9 пострадавших украинских военных

За мнувшие сутки на Донбассе один в результате обстрелов украинский военнослужащий погиб, семеро получили ранения и двое — боевое травмирование. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Отмечается, что всего пророссийские боевики 42 раза нарушили режим прекращения огня, из них 28 раз — с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, зенитных установок, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В вчастности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики 22 раза обстреляли украинские позиции: возле Марьинки, Каменки, Новотроицкого, Старогнатовки, Павлополя, Песок, Березового, Широкиного, Гранитного, в районе Красногоровки, возле Богдановки, Водяного, Николаевки, Тарамчука, Лебединского.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских военных были обстреляны 20 раз: возле Крымского, Причепиловки, Новотошковского, Луганского, Южного, Золотого-3, Попасной, Новоалександровки, Золотого-4, Новозвановки, Хутора Вольный, Новолуганского Зайцевого.