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Рада проваливает принятие Избирательного кодекса. Парубий призывает голосовать

11 июля 2019, 11:36

Рада проваливает принятие Избирательного кодекса. Парубий призывает голосовать

Народные депутаты Украины отказываются вернуться к голосованию за поправки к проекту Избирательного кодекса. Уже около часа проводятся голосования за то, чтобы вернуться к рассмотрению отдельных поправок, которые необходимо учесть в тексте Кодекса во втором чтении. Таких попыток было уже как минимум 15.

Обновлено. После полудня решение было принято 227 голосами. После этого был принят Избирательный кодекс.

При каждой попытке народные депутаты давали от 209 до 223 голосов при 226 необходимых.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призывает парламентариев собраться и поддержать возвращение к правкам. Он неоднокаратно заявлял, что «в зале есть голоса».

«Я вижу как, некоторые фракции отнимают по несколько голосов, когда мы подходим к принятию», — заявил Парубий после одной из попыток проголосовать.

Также спикер Рады критикует депутатов за то, что публично многие выступали за введение пропорциональной системы парламентских выборов с открытыми списками, а на деле не дают голоса.

Сегодня в Верховной Раде завершили рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса. Всего было подано 4568 поправок. Парламент начал рассматривать их 6 июня.

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