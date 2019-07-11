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Тука заявил, что Данилюк «сменил вектор» по Донбассу

11 июля 2019, 12:40

Тука заявил, что Данилюк «сменил вектор» по Донбассу

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука обвинил секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Данилюка в блокировании инициатив по Донбассу в предыдущие годы. Об этом передает корреспондент «Новостей Донбасса».

Тука заявил, что в должности секретаря СНБО Данилюк «сменил вектор» убеждений в вопросах Донбасса.

«Для меня было очень показательным изменение вектора. Например, бывший министр финансов Александр Данилюк, который блокировал все наши инициативы по решению проблем Донбасса, мотивируя тем, что это требует значительных финансов, став секретарем СНБО, оказался очень горячим сторонником реинтеграции Донбасса. Очень приятная метаморфоза», — сказал он на брифинге в агентстве «Укринформ» в Киеве.

По его словам, новую риторику относительно переселенцев также заняла лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Тука, в частности, привел издержки из интервью нардепа изданию «Левый берег», в котором она выступала за строительство жилья и предоставление рабочих мест переселенцам.

«Ну, я могу это только приветствовать и выразить собственное удивление, почему на протяжении менее 3,5 лет мы не чувствовали этой поддержки в зале ВР от фракции "Батькивщина"», — добавил замминистра.

Как заверил Тука, министерству по вопросам временно оккупированных территорий так и не были переданы полномочия, которые декларировались во время его создания.

 

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