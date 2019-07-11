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Лидер «Слуги народа»: Действия Медведчука не идут на пользу Украине

11 июля 2019, 12:30

Лидер «Слуги народа»: Действия Медведчука не идут на пользу Украине

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает деятельность представителя «Оппозиционной платформы — За жизнь» и кума президента России Виктора Медведчука негативной для Украины.

«Те действия, которые осуществляет сегодня Виктор Медведчук, точно не идут на пользу Украинскому государству», — заявил Разумков в комментарии «Новостям Донбасса».

По его словам, проблема в том, что во время избирательной кампании некоторые политики, пытаясь заработать проценты поддержки избирателей, «бросают иногда страну в очень непростые ямы».

Говоря о телеканалах из орбиты Медведчука (NewsOne, «112 Украина», ZIK), Разумков заявил, что по отношению к ним необходимо действовать в рамках закона.

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10 июля Виктор Медведчук вместе с другими представителями ОПЗЖ встретился в Москве с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Партия Медведчука выступает за прямые переговоры с главами группировок «ДНР», «ЛНР», а также Россией. Также ОПЗЖ выступает за предоставление автономии отдельным районам Донбасса.

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