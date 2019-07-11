Суд ЕС снял санкции с Януковича и его соратников, продленные в 2018 году

Суд Европейского Союза отменил санкции ЕС, продленные для бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в 2016-2017 годах, а для ряда его соратников — продленные в 2018 году. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Соответствующее решение было принято судом сегодня по результатам рассмотрения жалоб бывших высокопоставленных чиновников, среди которых Виктор Янукович, его сын Александр, бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-премьер-министр Сергей Арбузов, бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка и его сын Артем Пшонка и экс-глава администрации президента Андрей Клюев.



При этом действующие санкции ЕС в отношении Януковича и 11 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продлены в марте 2019 и остаются в силе.



В Генпрокуратуре Украины уже заявили, что решение суда ЕС никоим образом не повлияют на ход расследований относительно этих беглых чиновников.

