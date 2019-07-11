Обстрел под Гранитным: Замкомандующего ООС рассказал подробности

Украинские военные, чей грузовик был обстрелян под Гранитным Донецкой области, выполняли задание на первом рубеже обороны. Об этом заявил заместитель командующего операции Объединенных сил Богдан Бондарь в комментарии «Новостям Донбасса».



«Они выполняли задание на первом рубеже, поэтому все выплаты, предусмотренные законом, будут осуществлены», — сказал Бондарь.



Он отметил, что семье погибшего военнослужащего будет выплачен миллион гривен.



По словам замкомандующего, выстрел из противотанкового ракетного комплекса был осуществлен с позиций боевиков, это не была диверсионно-разведывательная группа противника.



«Это не ДРГ какое-то. Если машина была бы поражена с тыла — можно было бы говорить о ДРГ», — пояснил он.



Бондарь отказался комментировать присутствие машины главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко рядом с обстреляным грузовиком: «Есть его пресс-служба. Я не могу комментировать его поездки».



При этом он заверил, что новый губернатор коммуницирует с командующим ООС и тот, по всей видимости, знал о поездке Кириленко.



«У нас есть коммуникация, мы понимаем когда и куда он выезжает. Непосредственно мне он не сообщает, потому что я же не командующий, а заместитель командующего. Конечно, они коммуницируют, они практически ежедневно обмениваются [информацией], несколько раз в сутки всеми этими вопросами. Тем более человек только приступил к выполнению обязанностей, то есть там очень много вопросов», — сказал Бондарь.

Днем 10 июля военный грузовик попал под обстрел на выезде из села Гранитное. В результате чего погиб один военнослужащий, еще один получил ранения. Вблизи места обстрела находился также автомобиль главы ДонОГА Павла Кириленко. Он не пострадал.



В пресс-центре штаба операции Объединенных сил заявили, что не знают, что Кириленко делал возле Гранитного, так как с ним не было запланировано совместных мероприятий.



В пресс-службе ДонОГА «Новостям Донбасса» сообщили, что Павел Кириленко совершал рабочую поездку в тот день.