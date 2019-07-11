Рада вновь отказалась уволить главу МИД Климкина

Народные депутаты Украины не поддержали проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



За соответствующий проект постановления об отставке проголосовали 160 народных депутатов на пленарном заседании в четверг при минимально необходимых 226 голосах.



В это время всего в сессионном зале присутствовало около 100 парламентариев.

6 июня Верховная Рада отказала президенту Зеленскому в увольнении министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. Соответствующие проекты постановлений глава государства внес в парламент 30 мая.



11 июня Зеленский вновь внес представление на увольнение Климкина, а также представление на назначение Вадима Пристайко главой МИД.