Новый глава Донецкой ОВГА заявил, что знает, как улучшить КПВВ

Новый глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко заявил о возможном улучшении условий на контрольных пунктах въезда-выезда на линии соприкосновения на Донбассе. Об этом он сообщил во время визита в Мариуполь, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



«У меня уже есть определенное видение, руководители структурных подразделений также готовят свои предложения, но более в рабочем порядке и более расширенной координированной группой мы это еще обсудим, и тоже при участии руководителей правоохранительных органов», - сказал он.



Кириленко сообщил, что будет проведен анализ существующих условий.



«Наше желание и одна из основных задач – улучшить условия [на КПВВ], ускорить процесс предоставления им этих услуг. Чтобы люди, действительно, не умирали в очередях и не были измождены теми процессами, которые на них влияют», - отметил он.