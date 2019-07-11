Зеленский: Украина и Молдова не хотят войск РФ на своей территории и «федерализации»

Украина и Молдова не хотят присутствия российских войск на своей территории и навязывания странам так называемой федерализации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с премьером Молдовы Майей Санду, передает «Интерфакс-Украина».



«"Украина и Молдова объединены одним совместным желанием: чтобы на наших территориях не было российских войск. Также мы не позволим навязывания нам так называемой "федерализации"», - сказал он.



Зеленский заверил, что Украина будет и дальше оказывать всеобъемлющую поддержку территориальной целостности Молдовы и принимать активное участие в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию.



Он отметил, что правительство и парламент Молдовы всегда поддерживали суверенитет и территориальную целостность Украины.



«Надеюсь, что новоназначенное правительство Молдовы продолжит это делать», - указал Зеленский.