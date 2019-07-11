Зеленский и Путин впервые поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в четверг. Об этом сообщает «Интерфакс».



«Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц», - сказал Песков.



По его словам, «достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов».



«Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате», - сообщил Песков.



Утверждается, что телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Пресс-служба президента Украины подтвердила телефонный разговор украинского президента с российским.



Сообщается, что ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ.