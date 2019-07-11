Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский назначил стипендии 11 украинским политзаключенным

11 июля 2019, 21:17

Зеленский назначил стипендии 11 украинским политзаключенным

Президент Владимир Зеленский назначил стипендию имени Левка Лукьяненко 11 украинским политзаключенным. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Алексей Бессарабов, Валентин Выговский, Павел Гриб, Владимир Дудка, Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Кольченко, Евгений Панов и Алексей Сизонович будут получать стипендию в период незаконного заключения в РФ и в течение года после освобождения.

Юрий Яценко и Геннадий Афанасьев, которых уже освободили из российского заключения, будут получать стипендию в течение одного года.

Владимира Дудку и Алексея Бессарабова в оккупированном Крыму приговорили к 14 годам тюрьмы, а Панова - к 8 годам колонии строгого режима.

Валентина Выговского в декабре 2015 года российский суд приговорил к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд обвинил заключенного Павла Гриба в призыве к теракту в Сочи и приговорил его к шести годам тюрьмы.

В мае 2016 года верховный суд Чечни приговорил Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима. Кольченко летом 2015 был приговорен к 10 годам.

Сизоновича приговорили к 12 годам по обвинению в подготовке терактов в Ростовской области.

ТЕМЫ

Люди
Политзаключенные
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:49
Боевики разместили ракетный комплекс в жилом районе Кадиевки
11:44
Пушилин заявил, что порядка 3 тысячи дончан получили паспорта РФ
11:10
Глава «ДНР» не видит противоречий между Минскими соглашениями и интеграцией с Россией
11:04
Жители оккупированного села под Мариуполем протестовали из-за регулярных обстрелов
09:16
В «ДНР» заявили о гибели жительницы Горловки в результате обстрела
09:15
Красный Крест отправил на неподконтрольный Донбасс 162 тонны гуманитарной помощи
08:50
В Луганске рассказали о мощном взрыве
22:54
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:08
Черныш: Платить пенсии в оккупации невозможно по нескольким причинам
19:57
Неподконтрольную часть Донетчины поделили на 20 громад
17:00
Шахтеры на неподконтрольной Луганщине жалуются на невыплату зарплаты компанией Курченко
14:12
Поселок на окраине Донецка: людей осталось мало, некоторые не могут даже выехать за пенсией
23:33
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:09
«МГБ ДНР» задержала жителя Енакиево. Его подозревают в телефонном терроризме
16:32
В «ДНР» отвергли идею отменить комендантский час
все новости
22:08
Военный рассказал, как грузовик встретился с автоколонной губернатора на блокпосте под Мариуполем
21:40
У Нацсовета нет доказательств связи телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK с Медведчуком
21:17
Зеленский назначил стипендии 11 украинским политзаключенным
20:39
Более 150 тонн продуктов для военных в зоне ООС признали опасными
19:57
УП: Новинский баллотируется по округу в Мариуполе по совету православных старцев
19:07
Зеленский и Путин впервые поговорили по телефону
18:54
Зеленский: Украина и Молдова не хотят войск РФ на своей территории и «федерализации»
18:24
ФРГ выделяет 760 тысяч евро на психосоциальную помощь пострадавшим на Донбассе
17:54
Новый глава Донецкой ОВГА заявил, что знает, как улучшить КПВВ
17:12
Луценко грозит наказанием «112 Украина» за анонсированный показ фильма с Путиным и Медведчуком
17:11
Рада вновь отказалась уволить главу МИД Климкина
17:10
Обстрел под Гранитным: Замкомандующего ООС рассказал подробности
16:24
Суд ЕС снял санкции с Януковича и его соратников, продленные в 2018 году
16:14
Путин готов обсудить расширение «нормандского формата» после выборов в Украине
16:13
Глава ДонОГА рассказал, как его пытались склонить к сотрудничеству перед выборами
все новости
ВИДЕО
Зеленский предложил расширить люстрацию на Порошенко, депутатов и чиновников с 2014 года
11 июля, 15:02
«Выйди отсюда!». Зеленский выгнал чиновника из зала
10 июля, 12:07
Новый глава ЛугОГА предложил пустить по кругу «чашу мира» после возвращения в Луганск
10 июля, 08:50
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция