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В Пенсионном фонде рассказали, почему не выплатили долги по пенсиям 90% переселенцев

11 июля 2019, 22:57

В Пенсионном фонде рассказали, почему не выплатили долги по пенсиям 90% переселенцев

Пенсионный фонд не выполнил 90% судейских решений, согласно которым должен был выплатить пенсионную задолженность переселенцам. Всего по состоянию на 1 июня 2019 общий долг фонда Украины составил 600 млн гривен. Такие данные в парламентском комитете по правам человека озвучила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко, передает Центр прав человека.

Она сообщила, что после того, как Верховный Суд принял образцовое решение, фонд рекомендовал своим представительствам на местах выполнять решения по делам, которые являются типичными и не оспаривать их. Пенсионный фонд насчитывает пенсии, но не платит.

«Эти решения выполняются по стандартным правилам в пределах предусмотренных полномочий. Мы выплачиваем пенсии за один месяц и возобновляем текущие выплаты. Но мы не можем выплатить задолженность, поскольку не можем обойти правительственное постановление №335. Правительство не предусмотрело порядок таких выплат», - сказала Ковпашко.

Комитет по правам человека планирует направить обращение его руководителя к президенту Украины, премьер-министру и председателю Верховной Рады с рекомендациями для решения ситуации.

В Фонде «Право на защиту» сообщили, что из всех дел, которые сопровождали юристы организации, 40 человек умерли, так и не дождавшись выполнения территориальными органами Пенсионного фонда решения суда.

По данным Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, в 2018 году при пересечении линии разграничения в Донбассе умерли более 50 человек.

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