Житель Донетчины погиб в результате обстрела

Житель села Чермалык Донецкой области получил ранения и вскоре погиб в результате обстрела со стороны боевиков. Обэтом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



«11 июля, около двадцать первого часа в населенном пункте Чермалык, во время вражеского артиллерийского обстрела получил ранение гражданин Украины 1970 года», — говорится в сообщении.



По предварительным данным, снаряд упал прямо во двор частного дома.



Военные сообщили, что медики одной из частей Объединенных сил оказали пострадавшему медицинскую помощь и эвакуировали его.



«Пострадавший незамедлительно был доставлен санитарным транспортом в сопровождении санитарного инструктора к месту оказания профессиональной медицинской помощи. Вскоре, от полученных травм мужчина скончался», — сообщили в пресс-центре.



Там подчеркнули, что украинские бойцы подавили вражескую огневую активность.