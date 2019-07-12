У Зеленского сомневаются, подписывать ли новый Избирательный кодекс

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук считает, что парламент принял Избирательный кодекс с нарушением регламента, поэтому в Офисе главы государства его тщательно изучат прежде чем президент решит, будет ли его подписывать.



«Будет ли он подписан? Безусловно, мы проанализируем, потому что видим нарушения регламента при принятии этих вещей», — сказал Стефанчук в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» в четверг вечером.



Он напомнил о том, что кодекс был принят после 17 голосования.



«Родили Избирательный кодекс, которого практически никто не видел и не читал. Когда у меня спрашивают, как я отношусь к Избирательному кодексу, я не могу сказать. Я знаю Избирательный кодекс, знаю 4,5 тысячи поправок к нему, а за что голосовали депутаты — я не знаю. Какая-то такая система принятия решений очень интересная», — подчеркнул представитель президента.

11 июля Верховная Рада приняла Избирательный кодекс, который предусматривает открытые списки.