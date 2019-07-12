Суд отменил отказ ЦИК в регистрации Кузьмину

Суд отменил постановление Центризбиркома об отказе регистрации бывшего замгенпрокурора Рената Кузьмина кандидатом в народные депутаты на выборах 21 июля. Об этом сообщил его адвокат Артем Захаров у себя в Facebook.



«Шестой апелляционный административный суд отменил "незаконное" постановление ЦИК об отмене регистрации Рената Кузьмина в качестве кандидата в народные депутаты. Прогнозирую агонию в определенных лиц и желание усилить незаконное давление на ЦИК», - отметил адвокат.



Кузьмин был в списке партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» под номером 35.



5 июля ЦИК отменила регистрацию Кузьмина кандидатом в депутаты. Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко отметил во время заседания, что решение принято в связи с поступлением в комиссию информации от СБУ, которая, по его словам, показала, что Кузьмин не придерживался законодательного требования о проживании на территории Украины в течение последних пяти лет.