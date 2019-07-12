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ООН: примерно 5 млн украинцев страдают от военных действий на Донбассе

12 июля 2019, 11:05

ООН: примерно 5 млн украинцев страдают от военных действий на Донбассе

Заместитель Верховного комиссара Кейт Гилмор Кейт Гилмор сообщила что вот уже пятый год примерно пять миллионов жителей восточных районов Украины страдают от вооруженного конфликта. Об этом сообщает пресс-службу ООН.

«Вот уже пять лет этот конфликт сказывается на жизни населения всей страны. Пять миллионов человек затронуты непосредственно боевыми действиями вдоль линии соприкосновения», - подчеркнула представительница ООН.

Она отметила, что мирные граждане по-прежнему гибнут или получают ранения в результате обстрелов, использования стрелкового оружия и легких вооружений, подрываются на минах или других взрывоопасных предметах.

По данным миссии, с 1 января по 30 июня 2019 года в результате конфликта на востоке Украины 13 мирных жителей погибли и 78 получили ранения.

«Конфликт на востоке Украины самым негативным образом сказывается на социально-экономическом положении в стране. В наибольшей степени страдают жители изолированных деревень вблизи линии соприкосновения. Законодательные меры по-прежнему затрудняют свободу передвижения этих людей, возможность получать пенсии и социальные пособия», - подчеркнула Кейт Гилмор.

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