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Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации топ-чиновников, назначенных после Евромайдана

12 июля 2019, 11:28

Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации топ-чиновников, назначенных после Евромайдана

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, которым предлагает расширить действие закона об очищении власти (люстрации) на депутатов и топ-чиновников, которые работали в Украине с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года. Президентский законопроект №10444 сегодня опубликован на сайте парламента, документ определен как неотложный.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, расширить действие люстрации на топ-чиновников, которые работали до инаугурации Зеленского, предлагается за «злоупотребления ими своим служебным положением при исполнении должностных обязанностей, избегание ответственности за действия, направленные на собственное обогащение».

В Офисе президента считают, что люстрационный процесс «с его специфическими признаками, присущими Украине», заключается в том, что «по содержанию люстрационных процедур», заложенных в действующем законе Украины «Об очищении власти», «пока значительная часть» топ-чиновников «по определенной идеологии и критериям» подпадают под действие закона о люстрации.

Согласно законопроекту, действие люстрации предлагается распространить на лиц, занимающих должности:

• Президента;
• Главы Верховной Рады и его заместителей;
• Народного депутата;
• Премьер-министра, министра и его заместителей;
• Главы Нацбанка;
• Главы Антимонопольного комитета;
• Главы Фонда госимущества;
• Главы Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, его первого заместителя, заместителя;
• Главы СБУ и руководителя внешней разведки;
• Секретаря СНБО и его заместителей;
• Главы Администрации президента;
• Члена Высшего совета юстиции, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, Государственной судебной администрации Украины, его заместителя;
• Начальника Генштаба, руководителей госпредприятий, в частности входящих в состав Укроборонпрома;
• Регионального руководителя органов прокуратуры, СБУ, МВД, ДФС и других.

Указанным лицам будет запрещено выполнять властные полномочия в течение 10 лет.

11 июля президент Владимир Зеленский предложил распространить действие закона о люстрации на топ-чиновников времен Порошенко.

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