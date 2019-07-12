В Харькове переселенцы опасаются выселения из модульного городка

В Харькове переселенцы из Донбасса опасаются выселения из модульного городка. Об этом говорится в сюжете телеканала «Украина».



Согласно документам, гарантийный срок модульных домов истек два года назад. По словам жителей, с тех пор им намекают, что время выезжать.



«В конце июня нам представитель городской власти озвучила, что городок будет закрываться», — сказал житель городка Эдуард Мовчан.



В дирекции модульного городка объясняют, что из-за аварийного состояния вынужденно закрыли одно общежитие, а в других: плесень на стенах, провалившийся пол и разбитая сантехника.



«У нас нет разрешения санэпидемстанции, нет разрешения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Нужно проводить дорогостоющие ремонтные работы, на которые, к сожалению, средств пока нет», — пояснил начальник по обслуживанию модульного городка Артур Стаценко.



В Харьковском горсовете пообещали принудительно не выселять переселенцев. Многодетным семьям там готовы предложить социальное общежитие в области, пенсионерам и людям с инвалидностью — места в специализированном интернате.



«Для их здоровья, для их жизни рациональнее всего снять жилье. <...> Был пожар — загорелась вентиляция, был пожар — замкнуло бойлер», — приводит канал слова заместителя мэра Харькова Светланы Горбунова-Рубан.



Жилье в модульном городке одной семье этим летом обходится в 2500 гривен. Люди поясняют, что арендовать за такую сумму однокомнатную квартиру в Харькове — нереально.



Харьковский модульный городок был открыт в январе 2015 года. В сюжете отмечается, что с тех пор только несколько семей смогли найти другое жилье и переехать.