Пограничники с 15 июля перейдут на чрезвычайный режим работы перед выборами

Государственная пограничная служба Украины с 15 июля перейдет на чрезвычайный режим работы перед выборами в Верховную Раду, которые пройдут 21 июля. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко, передает корреспондент «Новостей Донбасса» из Киева.



Отвечая на вопрос, есть ли информация о том, что будет подвоз избиратели с неподконтрольной территории, Стойко сказал: «Пограничная служба работает в усиленном режиме. С 15 июля вообще перейдет на чрезвычайный режим работы. Мы все отслеживаем, работает пограничная разведка, мы знаем, кто и что хочет, но не допустим ни диверсий, ни дестабилизации».



Он также заверил, что правоохранители не допустят подвоза избирателей к участкам.



«Те граждане Украины, кто хочет проголосовать в Херсонской области из Крыма, будут голосовать, и граждане Украины на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях проголосуют, но, поверьте, никаких подвозов мы не допустим», — сказал советник главы МВД.