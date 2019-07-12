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Пограничники с 15 июля перейдут на чрезвычайный режим работы перед выборами

12 июля 2019, 14:18

Пограничники с 15 июля перейдут на чрезвычайный режим работы перед выборами

Государственная пограничная служба Украины с 15 июля перейдет на чрезвычайный режим работы перед выборами в Верховную Раду, которые пройдут 21 июля. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко, передает корреспондент «Новостей Донбасса» из Киева.

Отвечая на вопрос, есть ли информация о том, что будет подвоз избиратели с неподконтрольной территории, Стойко сказал: «Пограничная служба работает в усиленном режиме. С 15 июля вообще перейдет на чрезвычайный режим работы. Мы все отслеживаем, работает пограничная разведка, мы знаем, кто и что хочет, но не допустим ни диверсий, ни дестабилизации».

Он также заверил, что правоохранители не допустят подвоза избирателей к участкам.

«Те граждане Украины, кто хочет проголосовать в Херсонской области из Крыма, будут голосовать, и граждане Украины на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях проголосуют, но, поверьте, никаких подвозов мы не допустим», — сказал советник главы МВД.

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