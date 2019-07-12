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На Донетчине поселкового голову приговорили к 6 годам за организацию «референдума»

12 июля 2019, 15:01

На Донетчине поселкового голову приговорили к 6 годам за организацию «референдума»

К шести годам заключения приговорен один из организаторов «референдума» в Донецкой области 2014 года. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, глава поселка Мироновский Бахмутского района в апреле-мае 2014-го добровольно способствовал организации и проведению «референдума».

«Он, в частности, созвал внеочередную сессию сельсовета и агитировал депутатов предоставить помещение для проведения антиконституционного мероприятия, а также организовал деятельность избирательных участков и распределил обязанности между другими организаторами фейкового волеизъявления», - говорится в сообщении.

По месту работы фигуранта дела правоохранители обнаружили документы, средства коммуникации и другие вещественные доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность.

Артемовский городской суд признал главу поселка виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса, и назначил ему наказание в виде лишения свободы до шести лет. Донецкий апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

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Бахмутский район Мироновский
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