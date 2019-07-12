СМИ узнали о совместном бизнесе братьев Медведчука и Козака

Представителей «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака и Виктора Медведчука связывает не только давняя дружба, но и совместный бизнес их родных братьев. Об этом говорится в журналистском расследовании «Слідство.Інфо».



Богдан Козак и Сергей Медведчук владеют несколькими компаниями, которые занимаются грузовыми автомобилями, стройматериалами, строительством и управлением предприятиями.



Также журналисты выяснили, что нардеп Козак арендует дом на столичной Оболони. Коттедж принадлежит инвестиционной компании «СПОРТ-ТУР», владелицей которой является жена Виктор Медведчука Оксана Марченко. Помимо этого приемная Козака находится в одном здании с офисом организации Медведчука «Украинский выбор».



Также Тарас Козак делит с Виктором Медведчуком один борт. Журналисты программы «Схемы» выяснили, что они вместе неоднократно летали в Москву.

10 июля представители ОПЗЖ Юрий Бойко, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович и Тарас Козак встретились с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Москве.



«Проект» выяснил, что жена Тараса Козака владеет нефтяными активами в России.



Козаку принадлежат телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK.