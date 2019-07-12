Около 6% переселенцев изменили место голосования для участия в выборах

По состоянию на 11 июля около 6% переселенцев изменили место голосования для участия в парламентских выборах. Об этом рассказала исполнительная директор общественной организации «Общественный холдинг «Группа влияния» Татьяна Дурнева, передает УКМЦ.



Она отметила, что среди переселенцев, наиболее активными были те, которые проживают на Западной Украине, в Киевской и Винницкой области.



Дарья Толкач, координатор по адвокации благотворительного фонда «Право на защиту», сообщила, что почти 85% жителей неподконтрольных территорий и переселенцев не планируют участвовать в парламентских выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом на КПВВ и среди переселенцев, которые обращались в различные учреждения.



Среди причин, которые они называют - сложность проезда к месту голосования, пересечения линии соприкосновения, большие расходы на проезд, неверие в возможности на что-то повлиять.



Правозащитники отмечают, что для переселенцев участие в выборах до сих пор ограничено и затруднена. Те, кто проживает за пределами своего избирательного округа, на парламентских выборах смогут голосовать только по партийным спискам в общегосударственном многомандатном округе - изменив место голосования. Но не могут голосовать за кандидатов в мажоритарных округах и не могут участвовать в местных выборах. До начала президентской кампании около 76% переселенцев не знали, как изменить место голосования.



Около миллиона граждан выбыли из реестра - снялись с регистрации и потеряли избирательный адрес. Таким образом, отметила Дурнева, они вообще не могут принимать участие в выборах.



«У таких переселенцев нет возможности зарегистрировать место проживания, так как не определен ни один орган регистрации, который будет регистрировать место проживания на временно оккупированной территории, даже если человек имеет документы о праве собственности на жилье, или родители имеют прописку», - отмечает правозащитница.