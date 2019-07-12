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Нацгвардейца Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы в Италии

12 июля 2019, 16:49

Нацгвардейца Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы в Италии

Фото: Радио Свобода Фото: Радио Свобода

Нацгвардейца Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году, суд Италии приговорил к 24 годам заключения. Об этом сообщает «Громадське».

Решение суд огласил без мотивировочной части. Также Маркива обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал приговорить Маркива до 17 лет заключения.

В последнем слове Маркив сказал, что является украинским военным, простым солдатом, патриотом, и добавил, что всегда будет защищать Украину. 

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем Twitter сообщил, что решение итальянского суда будет обжаловано.

Итальянские прокуроры считают гибель Роккелли умышленным убийством. По их версии, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о местонахождении журналистов украинской армии.

Защита отвергал эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.

Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы.

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