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Подруга Елены Кравец из «95 квартала» стала членом набсовета ПриватБанка

12 июля 2019, 17:23

Подруга Елены Кравец из «95 квартала» стала членом набсовета ПриватБанка

Бывший юрист Укрэксимбанка Юлия Мецгер, вошедшая по квоте президента Зеленского в набсовет ПриватБанка, оказалась подругой Елены Кравец из студии 95 квартала. Об этом пишет «Новое время».

По данным издания, Кравец и Мецгер знакомы как минимум четыре года.

Как сообщало агентство «Интерфакс-Украина», 5 июля Кабмин по квоте президента назначил членами наблюдательных советов национализированного ПриватБанка и государтсвенного Ощадбанк бывших сотрудников Укрэксимбанка Юлию Мецгер и Юрия Храмова.

Мецгер была юристом Укрэксимбанка, а Юрий Храмов ранее работал в этом банке, был замглавы правления.

Согласно декларации Юлии Мецгер, как кандидата на должность члена наблюдательного совета, ее мужем является Евгений Владимирович Мецгер. Вероятнее всего, это заместитель председателя правления государственного «Укргазбанка». В его официальной биографии есть упоминание о получении высшего образования в Криворожском техническом университете. Евгений Мецгер и Елена Кравец — ровесники.

В тоже время Кабмин вывел из состава набсовета ПриватБанка трех независимых членов, которые были назначены после национализации банка. Как сообщает LIGA.net ссылаясь на данные системы раскрытия информации НКЦБФР, из набсовета банка вышел Стивен Силиги, Андреа Монетте, а также Энгин Акчакоча, возглавлявший до этого совет.

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Приватбанк Квартал 95
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Юлия Мецгер
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