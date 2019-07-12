Зеленский помиловал политзаключенного Литвинова

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал осужденного в РФ украинского политзаключенного Сергея Литвинова, который находится в Диканевской исправительной колонии. В Министерстве юстиции Украины подписан приказ о немедленном освобождении Литвинова. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов на своей странице в Facebook.



Он также обнародовал приказ, где указано, что Литвинова помиловал Президент Украины Владимир Зеленский.



По словам Петухова, физическое освобождение произойдет, когда документы прибудут в колонию, это должно произойти в ближайшее время.



Указ Президента о помиловании датирован 11 июля 2019 года.



Осужденный в России украинец Сергей Литвинов, которого украинские правозащитники называли политзаключенным, находится сейчас в Диканевской колонии №12 города Харькова.



Как сообщил журналистам сам Литвинов, там он находился с 1 марта 2019 года. Его передали в соответствии с международной конвенцией между Россией и Украиной.



Жителя села Камышное Луганской области Сергея Литвинова задержали летом 2014 года в Ростове-на-Дону по обвинению в разбое - по словам защиты, сфальсифицированными.



Россияне его обвинили в том, что он в составе украинского батальона «Днепр-1» «убивал мирных жителей в селах Луганщины».



В 2016 году он был этапирован в колонию в Магадане, получив по приговору суда в Ростове-на-Дону восемь с половиной лет заключения.