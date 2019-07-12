В офисе кандидата от «Слуги народа» в Мариуполе нашли прослушку

Сегодня в офисе кандидата от партии «Слуги народа» по № 58 округу Виктора Романюка в Мариуполе было обнаружено подслушивающее устройство. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



«Данное прослушивающее устройство находилось рядом с освещением. Поправляли лампу и устройство просто выпало оттуда», — заявил Владимир Лыссов, доверенное лицо кандидата по № 58 округу.



Сотрудники офиса вызвали полицию. Приехавшие на место правоохранители изъяли «жучек».



Ведутся следственные действия, помещение проверяют на наличие других подслушивающих устройств.