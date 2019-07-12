Под посольством Италии требовали освободить нацгвардейца Маркива

Здание посольства Италии в Киеве пикетировали в связи с осуждением нацгвардейца Виталия Маркива итальянским судом. Об этом передает корреспондент «Новостей Донбасса».



Более десятка человек развернули возле посольства транспаранта #FreeMarkiv. Всего на акции присутствует несколько сотен человек.

Сегодня суд в Италии приговорил Маркива к 24 годам заключения по обвинению в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Военного также обязали выплатить компенсацию семье погибшего.



Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уже заявил, что решение итальянского суда будет обжаловано.



Итальянские прокуроры считают гибель Роккелли умышленным убийством. По их версии, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о местонахождении журналистов украинской армии.



Защита военного утверждала, что журналисты находились без опознавательных знаков и попали под перекрестный огонь.



Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы.