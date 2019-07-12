Черныш о разговоре Зеленского с Путиным: Это правильно, но надо быть осторожным

Министр по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) Вадим Черныш считает правильными шаги президента Владимира Зеленского по установлению контакта с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сказал «Новостям Донбасса» в Мариуполе.



«Я считаю, что любой формат переговоров — телефонный звонок, общение, попытки президента установить эффективный диалог, а не иметь посредников во время диалога — правильно, на мой взгляд», — считает Черныш.



При этом министр отметил, что не знает содержания разговора Зеленского с Путиным.



По его мнению, прямые переговоры двух президентов являются дополнением к существующим форматам переговоров — таким как нормандский и минский форматы.



«Я думаю, что надо продолжать, если речь идет о расширении таких форматов в целом, то надо, во-первых, говорить с правительствами стран», — сказал Черныш.



В то же время, Черныш убежден, что Украине стоит быть осторожнее в поиске дипломатических треков с РФ.



«Западные страны имеют также немного разные мнения относительно того, как действовать и это по моему мнению, в пользу лично президенту РФ. Поэтому здесь надо быть осторожным, если мы вводим различные треки, чтобы это не была какофония. Политика вся в этом направлении должна быть всеобъемлющей, объединять общие подходы внутри украинской власти, общие подходы наружу», — добавил он.

11 июля президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин провели первый телефонный разговор. В Кремле сообщили, что политики обсудили ситуацию на Донбассе и обмен пленными.



В Кремле также заявили, что звонок был ознакомительным и носил «прагматичный характер».



Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Украина может искать новый формат переговоров по Крыму и Донбассу, однако это должно происходить в присутствии западных партнеров.