Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре заняться возвращением Маркива в Украину

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Генеральной прокуратуре в срочном порядке заняться возвращением в Украину нацгвардейца Виталия Маркива, осужденного в Италии к 24 годам заключения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



«Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и неизмененными руководителями этих ведомств и приложить максимум усилий для выдачи Украине бывшего бойца батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива. До того момента поручаю украинским дипломатам в Италии постоянно быть на связи с нашим ветераном», — заявил Зеленский.

Сегодня суд в Италии приговорил Маркива к 24 годам заключения по обвинению в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Военного также обязали выплатить компенсацию семье погибшего. В связи с этим под зданием посольства Италии в Киеве прошла акция протеста.



Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уже заявил, что решение итальянского суда будет обжаловано.



Итальянские прокуроры считают гибель Роккелли умышленным убийством. По их версии, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о местонахождении журналистов украинской армии.



Защита военного утверждала, что журналисты находились без опознавательных знаков и попали под перекрестный огонь.



Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы.