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Ельченко упрекнул генсека ООН за умалчивание обстрела медиков на Приазовье

13 июля 2019, 10:58

Ельченко упрекнул генсека ООН за умалчивание обстрела медиков на Приазовье

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко раскритиковал генсека организации Антониу Гутерреша за то, что тот не упомянул об обстреле санитарного автомобиля на Донбассе. Об этом он написал в Twitter.

«А почему бы не сказать хоть слово по недавнему нападению и убийству украинских медиков российскими террористами на Донбассе?» — заявил Ельченко, приводя слова Гутерреша об осуждении нападения на гражданскую инфраструктуру в Сирии.

1 июля боевики обстреляли санитарный автомобиль из противотанковой управляемой ракеты во время эвакуации раненного военного. Автомобиль был оснащен специальной маркировкой Красного креста.

Один военный погиб сразу, двое получили ранения. Впоследствии один пострадавший — военный медик — скончался от полученных травм.

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