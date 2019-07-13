СБУ не пустила Савченко агитировать на неподконтрольном Донбассе

Служба безопасности Украины отказала кандидату в нардепы и действующему парламентарию Надежде Савченко в выдаче разрешения на пересечение линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.



Савченко собиралась получить разрешение от СБУ, чтобы провести агитацию в свою поддержку на неподконтрольной территории.



Савченко баллотируется от прифронтового округа № 51 в Донецкой области.

Внеочередные парламентские выборы запланированы на 21 июля.



В Украине можно сменить место голосования в рамках одного округа — тогда у гражданина остается право голосовать за кандидата-мажоритарщика.



Надежду Савченко подозревают в связях с боевиками «ДНР», сговор с руководителем «Центра освобождения пленных Офицерский корпус» Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.