Эксперты «нормандского формата» не сблизили позиции по Донбассу

Эксперты «нормандского формата» на встрече в Париже 12 июля не смогли радикально сблизить позиции, несмотря на заинтересованность украинской делегации в компромиссах. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информированный источник.



«Новый состав украинской делегации продемонстрировал заинтересованность в диалоге. Настрой был более конструктивным, чем у предшественников. Тем не менее радикально сблизить позиции участникам встречи не удалось», — сказал источник.



Стороны обменялись предложениями и договорились продолжить диалог.



«Принято решение более детально изучить предложения каждой из сторон и вернуться к обсуждению позднее. Диалог в этом формате будет продолжен», — сказал источник.



Как сообщил близкий к помощнику президента РФ Владиславу Суркову политолог Алексей Чеснаков, участники вчерашних переговоров в Париже обсудили подготовку ко встрече лидеров «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция, Германия).



«Признано, что возможному следующему саммиту должна предшествовать активизация работы по выполнению решений берлинской встречи лидеров, состоявшейся в 2016 году», — написал он в Telegram.

На саммите в Берлине осенью 2016 года лидеры «нормандской четверки» договорились о разведении вооружения вдоль линии соприкосновения на Донбассе, а также обсудили «формулу Штайнмайера», предусматривающую представление «особого статуса» региону.