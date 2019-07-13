Сенцову исполнилось 43 года. Это шестой день рождения в российской тюрьме

Сегодня украинскому режиссеру, политзаключенному Кремля Олегу Сенцову исполняется 43 года. В этот день ряд дипломатических ведомств вновь призвал Россию освободить режиссера.



«Он уже 6 лет находится в тюрьме, незаконно задержан и осужден. Мы стоим вместе с Олегом и повторяем требование освободить его», — говорится в заявлении МИД Украины.



Мужество режиссера поприветствовало посольство США в Украине: «Мы приветствуем мужество и решительность Сенцова и присоединяемся к народу Украины, призывая Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных».

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. Сенцов вину не признал, все обвинения отрицает.