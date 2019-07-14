Место для голосования сменили почти 200 тысяч человек

Место для голосования на досрочных выборах в Верховную Раду изменили 198 747 граждан Украины. Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственного реестра избирателей.
Большинство из граждан, изменивших место голосования, зарегистрированы в Донецкой области (более 31 тысячи).
В конце мая в Украине была упрощена процедура временной смены места голосования: теперь в бижайший орган ведения Госреестра избирателей нужно обращаться лишь с паспортом.
Процедура смены места регистрации действует до 15 июля.
Внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля.