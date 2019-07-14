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В ОБСЕ осудили нападение на здание телеканала «112 Украина»

14 июля 2019, 09:55

В ОБСЕ осудили нападение на здание телеканала «112 Украина»

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Гарлем Дезир призвал украинских правоохранителей тщательно расследовать нападение на телеканал «112 Украина» с применением гранатомета. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

«Это недопустимый акт запугивания, который мог бы иметь драматические последствия», — сказал Дезир, отметив, что «с таким насилием и угрозами в отношении СМИ нельзя мириться».

«Я призываю украинские власти тщательно расследовать это нападение и привлечь виновных в этом преступлении к ответственности», — добавил он.

Ночью 13 июля неизвестные выстрелили из гранатомета в фасад здания телеканала «112 Украина» в Киеве. Происшествие расследуется как теракт. Пострадавших в результате выстрела нет.

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