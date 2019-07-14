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В Киеве пикетировали здание СБУ, требуя арестовать Медведчука

14 июля 2019, 10:53

В Киеве пикетировали здание СБУ, требуя арестовать Медведчука

В субботу, 13 июля, под зданием СБУ в Киеве прошла акция «Выключи Медведчука», участники которой требовали арестовать политика и кума президента РФ Виктора Медведчука. Об этом сообщает «Радио Свобода».

На акции собрались около полусотни активистов, среди которых преимущественно были представители праворадикальных и националистических сил.

Участники развернули баннер с надписью «Зачем нам СБУ?», зажгли файеры и дымовые шашки.

По их мнению, Медведчук должен быть задержан «за государственную измену». Они также призвали СБУ принять меры по телеканалу «112 Украина» из-за планов показать фильм американского кинорежиссера Оливера Стоуна «Открывая Украину», в котором главным героем является Виктор Медведчук.

ТЕМЫ

Люди
Виктор Медведчук
Прочее
«112 Украина»

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