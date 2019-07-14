В Киеве пикетировали здание СБУ, требуя арестовать Медведчука

В субботу, 13 июля, под зданием СБУ в Киеве прошла акция «Выключи Медведчука», участники которой требовали арестовать политика и кума президента РФ Виктора Медведчука. Об этом сообщает «Радио Свобода».



На акции собрались около полусотни активистов, среди которых преимущественно были представители праворадикальных и националистических сил.



Участники развернули баннер с надписью «Зачем нам СБУ?», зажгли файеры и дымовые шашки.



По их мнению, Медведчук должен быть задержан «за государственную измену». Они также призвали СБУ принять меры по телеканалу «112 Украина» из-за планов показать фильм американского кинорежиссера Оливера Стоуна «Открывая Украину», в котором главным героем является Виктор Медведчук.