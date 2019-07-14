Пенсионерка погибла от разрыва мины в неподконтрольном Гольмовском

70-летняя женщина погибла в результате разрыва мины в подконтрольном боевикам поселке Гольмовский Донецкой области 11 июля. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.



Женщина скончалась от полученных осколочных ранений. Патруль СММ видел ее тело, лежащее на диване в квартире, расположенной на пятом этаже пятиэтажного жилого дома № 23 на улице Больничной.



Сын умершей рассказал, что утром 11 июля ему позвонила мама и сказала о полученных ею в результате взрыва ранениях. Приехав в ее квартиру, мужчина обнаружил у матери ранения в области грудной клетки.



Женщина скончалась до приезда скорой помощи.



В 40 метрах от указанного дома наблюдатели зафиксировали свежую воронку, по оценке, образовавшуюся в результате разрыва 120-мм минометной мины. На стене дома были следы от осколков, а также выбитые восточные окна и балконные двери от 2 до 5 этажа указанного здания.



Гольмовский расположен в 49 километрах от Донецка.