В штабе рассказали об обстреле Марьинки

Источник всех фото: Операція об'єднаних сил

По меньшей мере четыре дома было повреждено во время обстрела Марьинки Донецкой области 11 июля. Подробности обстрела сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.



Боевики обстреливали поселок более двух часов — с 22:25 до 22:45 11 июля, используя боевую машину пехоты.



По данным украинской стороны, боевики вели огонь с направления поселка Трудовские Петровского района Донецка.



В результате обстрела повреждены дома, расположенные по адресам ул. Прокофьева 45, ул. Новая, 3, Заводская 12 и Шевченко 48. Военные утверждают, что все повреждения возникли в результате попадания 30-мм снарядов.



Пострадавших в результате обстрела нет.



Украинская сторона СЦКК обвинила боевиков в нарушении норм международного гуманитарного права и Минских договоренностей.

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