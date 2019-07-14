Первая беседа Зеленского с Путиным на фоне эскалации и гибели гражданских. Главное за неделю

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 8 - 14 июня.

Урегулирование конфликта на Донбассе



Президент Владимир Зеленский сменил представителя в политической подгруппе на Минских переговорах — Украину вновь будет представлять Роман Бессмертный. Его возвращению в переговоры посодействовал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.



Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести в Минске переговоры о Крыме и Донбассе. Он также предложил привлечь ко встрече лидеров США, Великобритании, Франции и Германии. В ответ Путин заявил, что обсуждать расширение «нормандского формата» можно будет после проведения парламентских выборов в Украине.



11 июля президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин провели первый телефонный разговор. В Кремле описали их беседу как ознакомительную и носящую «прагматичный характер». Пресс-секретарь Путина сообщил, что политики беседовали 20 минут, и указал на значимость факта первого общения.



12 июля в Париже состоялась встреча экспертов «нормандского формата». Как пишут СМИ, настрой у представителей Украины «был более конструктивным, чем у предшественников», однако собеседники не смогли радикально сблизить позиции.



В группировке «ЛНР» заявили, что воспримут любые действий Украины на мосту вблизи Станицы Луганской как акт агрессии. Украинская сторона намерена в одностороннем порядке начать восстановление моста в случае, если боевики не демонтируют фортификационные сооружения.



Политика



Президент Владимир Зеленский считает, что после окончания боевых действийДонецку необходимо позволить использовать русский язык в документообороте.



Зеленский предложил правительству упростить процедуру идентификации переселенцев для получения ими пенсий.



Министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш заявил, что на данный момент невозможно возобновить выплаты пенсий жителям неподконтрольной части Донбасса. При этом он признал необходимость в разработке отдельного механизма выплаты пенсий жителям неподконтрольных территорий.



Зеленский уволил трех глав районных госадминистраций в Донецкой области и пятерых — в Луганской.



Права человека



Группировка «ЛНР» приговорила жителя Кадиевки (ранее Стаханов) Николая Полозова к 12 годам тюрьмы по обвинению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.



Экономика



РБК выяснило, что «правительству ЛНР» передали жалобу на задолженность компании «Внешторгсервис» Сергея Курченко за поставленный уголь, из-за чего рабочие не получают зарплату и угрожают забастовками.



«ЛНР» запретила вывоз сельскохозяйственных культур за пределы подконтрольной ей части Луганской области. Аналогичный запрет с зимы действует на подконтрольной «ДНР» территории.



Боевые действия



С 8 по 14 июля в результате обстрелов на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих и 24 получили ранения или боевые травмы. Также в течение недели был ранен медик-волонтер.



Житель Новгородского Донецкой области 1941 года рождения получил ранения в результате обстрела поселка 6 июля. Украинская сторона СЦКК заявила, что обстрел велся со стороны Горловки.



6 июля 39-летняя женщина была ранена, находясь на блокпосту боевиков вблизи Горловки.



Мужчина 1970 года рождения скончался от травм, полученных во время артиллерийского обстрела села Чермалык Донецкой области 11 июля.



70-летняя женщина погибла в результате разрыва мины в подконтрольном боевикам поселке Гольмовский Донецкой области 11 июля. В момент обстрела она находилась в своей квартире на 5-м этаже многоквартирного дома.



Общество



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что российские паспорта получили около 3 тысяч жителей неподконтрольной Украине части Донецкой области.



Жители подконтрольного боевикам Крещатицкого Донецкой области вышли на протест в связи с регулярными обстрелами населенного пункта.



Международный Комитет Красного Креста доставил в неподконтрольные властям районы Донбасса 161,9 тонны гуманитарной помощи.



Дайджест ТВ-еженедельников о Донбассе



«Донбасс сегодня»: Хочет ли Донбасс говорить с Россией или здесь появился иммунитет на Путина? // Вместо танков — телеканалы. Россия участвует в украинских выборах // Как меняется команда Зеленского на Донбассе // Как жители неподконтрольной части Донбасса будут голосовать на парламентских выборах.



«Нині вже»: Ху из мистер Медведчук? Нефтяной и энергетический бизнес, медиа и политика — чем владеет кум Путина, при этом не имея в собственности никакой коммерческой структуры // Приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву, осужденному в Италии к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве фотографа в 2014-м под Славянском.



«Донбасс Реалии»: Как Россия раздает паспорта жителям Донбасса? // Украинские военные выследили российскую технику на Донбассе // Какое оружие Украина покупает за границей? // Жизнь в «ДНР». Что продают на рынках Донецка?



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