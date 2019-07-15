Место голосования изменили почти 220 тысяч избирателей

В Украине почти 220 тысяч избирателей воспользовались временным изменением места голосования на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля. Об этом сообщает Государственный реестр избирателей.



По состоянию на 14 июля сменили место голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду 219 678 человек.



В частности, больше всего людей, сменивших место голосования, из Донецкой области - 34 тысяч 249. Из Луганской области место голосования сменили 16 тысяч 660 избирателей.



Срок для временного изменения места голосования для участия во внеочередных парламентских выборах истекает в понедельник, 15 июля.